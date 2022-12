Die Ruinenstadt Machu Picchu in Peru. (Archivbild) (AFP / Percy Hurtado)

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, konnten sie nach einem Fußmarsch durch die Bergregion in den Anden per Bus und Zug weiterfahren. Mehr als 600 Urlauber saßen zuletzt in der Weltkulturerbe-Stätte fest, weil Demonstranten die Bahnstrecke nach Cusco mit Steinen blockiert hatten. Dort sind nach Behördenangaben rund 5.000 Touristen gestrandet. Der zwischenzeitlich geschlossene Flughafen in der Stadt nahm kürzlich seinen Betrieb wieder auf.

Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung von Präsident Castillo vor zehn Tagen von landesweiten Unruhen erschüttert. Demonstraten fordern den Rücktritt von Castillos Nachfolgerin Boluarte und unverzüglich Neuwahlen. Mindestens 19 Menschen wurden während der teils gewaltsamen Proteste getötet, fast 600 verletzt.

