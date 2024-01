Kundgebung in Rostock auf dem Neuen Markt. (Jens Büttner / dpa)

Allein in Wiesbaden waren es nach Polizeiangaben mindestens 12.000 Teilnehmer. In Rostock versammelten sich mehr als 6.500 Menschen. In Nordrhein-Westfalen gab es mehrere Kundgebungen mit insgesamt mehr als 10.000 Demonstranten - unter anderem in Siegen, Hagen und Mönchengladbach. In Siegen richtete sich der Protest gegen einen dort stattfindenden Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbands. Auch für das Wochenende sind bundesweit wieder Kundgebungen geplant.

Auslöser der seit Tagen andauernden Proteste waren die Enthüllungen über das rechtsextreme Treffen am 25. November in Potsdam, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen hatten.

