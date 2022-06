Beschäftigte der Salzgitter AG beteiligen sich an einem Warnstreik. (Moritz Frankenberg/dpa)

Die größte Aktion gab es bei der Salzgitter AG, wo allein 3.000 Beschäftigte an einer Kundgebung teilnahmen. Aktionen gab es auch in Finnentrop, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr und Bottrop. Bei der Eisen- und Stahlindustrie in Ostdeutschland stehen am Donnerstag ebenfalls erste Warnstreiks an.

Mit den Arbeitsniederlegungen will die IG Metall vor der dritten Verhandlungsrunde am 10. Juni den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert unter anderem 8,2 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bislang 2.100 Euro als Einmalzahlung angeboten. Verhandelt wird für 68.000 Stahlarbeiter im Nordwesten und 8.000 Beschäftigte in Ostdeutschland.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.