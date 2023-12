Verdacht des Menschenhandels

Ein Fahrzeug der Gendarmerie steht vor dem französischen Flughafen Vatry. Im Hintergrund ist ein Flugzeug zu sehen. (AFP / FRANCOIS NASCIMBENI)

Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des Menschenhandels. Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft wurden zwei Personen festgenommen. Die übrigen Fluggäste halten sich in der Empfangshalle des Flughafens von Vatry im Osten Frankreichs auf. Für sie wurden Betten bereitgestellt. Die Besatzungsmitglieder wurden ebenfalls befragt, jedoch nicht festgehalten.

Der Airbus der rumänischen Gesellschaft Legend Airlines war am Donnerstag von den Vereinigten Arabischen Emiraten kommend zum Auftanken in Vatry gelandet und dort am Weiterflug nach Nicaragua gehindert worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte es einen anonymen Hinweis gegeben, dass sich Opfer von Menschenhandel an Bord befinden könnten.

Die indische Botschaft hat nach eigenen Angaben Zugang zu den Passagieren. Es werde dafür gesorgt, dass es ihnen gut gehe, hieß es.

