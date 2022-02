In Augsburg und Freiburg versammelten sich Schätzungen zufolge jeweils rund 5.000 Menschen. In Düsseldorf zogen etwa 3.000 Teilnehmer vom Johannes-Rau-Platz unmittelbar vor dem Landtag mehrere Kilometer durch die Innenstadt. Die Kundgebung war laut Polizei bis zur Stunde angemeldet worden. Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas hing in Sichtweite der Proteste ein Banner an seine Geschäftsstelle mit der Aufschrift "Rote Karte für Querdenker".

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.