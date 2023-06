Unruhen in Frankreich (dpa / AP / Christophe Ena)

In mehreren Städten kam es aber bereits zu Auseinandersetzungen und Übergriffen. In Nanterre wurde eine Bankfiliale in Brand gesetzt. Auch in Marseille stießen Polizei und Demonstranten aufeinander, Geschäfte wurden geplündert. In Lille, Lyon und Bordeaux setzte die Polizei Spezialeinheiten ein. In Grenoble wurde ein Bus beschossen. Nach Angaben von Innenminister Darmanin sind inzwischen mehr als 100 Personen in Gewahrsam. Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften gekommen. Etwa zehn Menschen wurden festgenommen, teilte die Polizei mit.

Ausgelöst wurden die Ausschreitungen vom Tod eines 17-jährigen Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle. Der Polizist, der den tödlichen Schuss abgegeben hatte, wurde wegen Totschlags angeklagt und befindet sich in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.