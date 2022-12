Die Corona-Pandemie kostete rund 41.000 Einzelhandelsgeschäften die Existenz. (dpa-Bildfunk / Roland Weihrauch)

Das teilte der Präsident des Handelsverbands Deutschland, von Preen, mit. Damit seien bundesweit deutlich mehr als in den Jahren vor 2019 verloren gegangen, erklärte der HDE-Chef den Funke-Medien. In Vor-Coronazeiten hätten nur rund 5.000 Läden pro Jahr aufgegeben. Bei Filialketten seien während der Pandemie bis zu 30 Prozent der Standorte aufgegeben worden. Derzeit gibt es laut HDE noch etwa 312.000 Läden in Deutschland. Diese würden nun durch die hohen Energiepreise "teils existenziell" belastet.

