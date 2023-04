Abschluss der Ostermärsche in Frankfurt am Main im vergangenen Jahr (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der Karsamstag bildet damit den Schwerpunkt der diesjährigen Aktivitäten der Friedensbewegung zu Ostern. Ein zentrales Thema ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Demonstrationen, Kundgebungen, Fahrradtouren, Wanderungen oder Friedensfeste sind unter anderem in Bonn, Bremen, Duisburg, Hannover, Leipzig, München und Stuttgart geplant. Zu den bundesweit größten und wichtigsten Aktivitäten zählt der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr. Die Abschlussveranstaltung findet am Ostermontag in Dortmund statt.

