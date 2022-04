Friedensbewegung

Ostermarsch 2022 in Chemnitz: Pazifisten demonstrieren am Karfreitag gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. (Imago / HärtelPRESS)

Als eine der größten Aktionen startet am Vormittag in Duisburg der Ostermarsch Rhein-Ruhr. Er zieht bis Ostermontag durch mehrere Städte nach Dortmund. Geplant sind Proteste auch in Berlin, Köln, München, Hannover, Stuttgart, Leipzig und vielen anderen Städten. Die Kundgebungen richten sich vor allem gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Gefordert werden ein sofortiger Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Ein weiteres Thema werde die angekündigte massive Aufrüstung der Bundeswehr sein, heißt es in einem Aufruf. Auch der Anstieg der Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steht im Fokus.

