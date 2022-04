Friedensbewegung

Rund 80 Ostermärsche gegen Krieg und Aufrüstung

Mit rund 80 Kundgebungen in ganz Deutschland erreichen die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung heute ihren Höhepunkt. Als eine der größten Aktionen startet am Vormittag in Duisburg der Ostermarsch Rhein-Ruhr. Er zieht bis Ostermontag durch mehrere Städte nach Dortmund. Geplant sind Proteste auch in Berlin, Köln, München, Hannover, Stuttgart, Leipzig und vielen anderen Städten.

16.04.2022