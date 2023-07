Freiwillige sanieren Fachwerkhäuser im Ahrtal (dpa / Thomas Frey)

Offiziellen Angaben zufolge wurden davon bislang rund 212,4 Millionen Euro an geschädigte Privatleute oder Unternehmen ausgezahlt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte nach einer Kabinettssitzung im Ahrtal, es sei kein Wiederaufbau zurück zum Stand vor der Flut, sondern ein nachhaltiger in eine sichere Zukunft. Die Landrätin des besonders betroffenen Landkreises Ahrweiler, Weigand, erklärte, trotz des enormen Grads der Zerstörung sei bereits vieles aufgebaut worden. Dennoch werde die Ausnahmesituation in vielen Bereichen noch Jahre andauern.

Am Freitag jährt sich zum zweiten Mal die Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Am 14. Juli 2021 verwüstete ein durch heftige Regenfälle ausgelöstes Hochwasser große Gebiete in beiden Ländern. Viele Gebäude und Infrastruktur wurden zerstört. Mindestens 183 Menschen kamen ums Leben.

