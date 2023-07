Streik im Flugverkehr in Italien (dpa-news/Gregorio Borgia)

Betroffen sind etwa 250.000 Reisende, wie die Behörden mitteilten. Der Streik begann um 10 Uhr und ist bis 18 Uhr angesetzt. Der italienische Verkehrsminister Salvini rief die Streikenden dazu auf, gesunden Menschenverstand walten zu lassen, um nicht Millionen anderer Arbeiter und Touristen zu schaden.

Auch in Belgien gab es einen Streik im Flugverkehr. Dort wurden wegen einer Arbeitsniederlegung der Piloten von Ryanair 250 Flüge am Flughafen Charleroi in Brüssel abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.