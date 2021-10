Bei der heute beginnenden Jahreskonferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten soll die angestrebte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Weg gebracht werden.

Aufgrund der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stünden die Zeichen für eine Einigung günstig, sagte die Koordinatorin der Rundfunkpolitik der Länder, Raab, im Vorfeld. Karlsruhe hatte im Juli die Weigerung Sachsen-Anhalts, der Erhöhung des Rundfunkbeitrags zuzustimmen, als verfassungswidrig erklärt. Das Gericht habe das System der Beitragsfestsetzung über die staatsferne Kommission KEF eindrucksvoll bestätigt, erklärte Raab.

Mehr rein digitale Angebote?

Ziel der Reform sei, den öffentlich-rechtlichen Sendern eine gute Zukunftsperspektive zu sichern und den Weg in die digitale Transformation zu ebnen. Den Sendern solle nicht mehr zwingend vorgeschrieben werden, alle Programme linear auszustrahlen, erklärte die Staatssekretärin aus Rheinland-Pfalz. Zugleich müssten die Potenziale zur Einsparung von Kosten besser genutzt werden.



SWR-Intendant Gniffke betonte beim Mainz Media Forum, dass es die Politik sei, die den Südwestrundfunk konkret dazu beauftragt habe, in seinem Sendegebiet acht Hörfunkwellen zu betreiben. Er würde eine Flexibilisierung des Programmauftrags begrüßen. Gniffke wies auch darauf hin, dass die öffentlich-rechtlichen Programme "Vollsortimenter" bleiben müssten. "Wir sind für alle da", sagte Gniffke, deshalb müsse der SWR Unterhaltungssendungen für ältere Menschen ebenso machen wie Nischen besetzen. Doch dürfe man den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk nicht auf diese Nischen reduzieren.



Heute treffen sich in Königswinter bei Bonn zunächst die Staatskanzleichefs, ab morgen kommen dann die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zusammen. Die Jahreskonferenz dauert bis Freitag.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.