Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten schlägt vor, den Rundfunkbeitrag zum nächsten Januar um 86 Cent auf 18 Euro 36 pro Monat zu erhöhen.

Das geht aus dem Bericht hervor, den die Kommission in Berlin an die Bundesländer übergab. Diese haben in der Sache das letzte Wort. Bisher zahlt jeder Haushalt monatlich 17 Euro 50 zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In der Regel wird alle vier Jahre neu über die Höhe entschieden. Zuletzt war der Beitrag im April 2015 gesenkt worden.