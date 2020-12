Die Blockade Sachsen-Anhalts bei der Erhöhung des Rundfunkbeitrags stößt in anderen Bundesländern auf harte Kritik.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer - SPD - sprach in Mainz von einem schwarzen Tag für die Mediengeschichte und auch für die Demokratie in Deutschland. Sachsens Regierungschef Kretschmer von der CDU sagte, er finde das Vorgehen Sachsen-Anhalts unmöglich. Die enormen Einsparungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks würden hier ignoriert. Kritik kam auch aus Bremen.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff - CDU - hatte am Vormittag die Vorlage für den neuen Rundfunkstaatsvertrag aus dem Landtag zurückgezogen, um ein Auseinanderbrechen seiner in dieser Frage umstrittenen Koalition aus CDU, SPD und Grünen zu vermeiden. Damit wird sich das Parlament nicht wie geplant noch im Dezember mit der Beitragserhöhung befassen. Der Ministerpräsident verteidigte sein Vorgehen. Er sagte, da es im Landtag keine Mehrheit für den Staatsvertrag gebe, habe die Stabilität der Koalition absolute Priorität gehabt. Die Landes-Grünen erklärten nach der Entscheidung, in der Koalition bleiben zu wollen. Der Landesvorsitzende Striegel sagte, in dieser schweren Situation könne man das Land nicht einer in der Tendenz handlungsunfähigen CDU überlassen.



Während SPD und Grüne einer Erhöhung zustimmen wollen, lehnt die CDU sie ab - ebenso wie die AfD. Wäre es zu einer Abstimmung gekommen, hätten CDU und AfD vermutlich gemeinsam gegen den Staatsvertrag votiert - was sowohl in der Bundes-CDU als auch bei den anderen Parteien als ein politischer Dammbruch gewertet würde.



Mit Haseloffs Entscheidung bleibt der Rundfunkbeitrag auch nach dem 1. Januar 2021 unverändert bei 17,50 Euro pro Monat. Die öffentlich-rechtlichen Sender können Klage einreichen.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.