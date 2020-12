Die SPD-Bundesspitze hat die CDU aufgefordert, sich von ihrem Landesverband in Sachsen-Anhalt zu distanzieren.

Fraktionschef Mützenich sprach von einem Tabubruch. Er sagte, zumindest große Teile der CDU in Sachsen-Anhalt wollten im Streit über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags an einem Strang mit der AfD ziehen. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans sagte, er hätte nicht erwartet, dass sich die CDU ohne Not in eine solche Situation begebe. Mützenich und Walter-Borjans warfen der Spitze der Bundes-CDU vor, sich in der Sache nicht eindeutig zu positionieren. Die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrages um 86 Cent könne keine Begründung dafür sein, was in Magdeburg vor sich gehe.



Die Koalition in Sachsen-Anhalt steht auf der Kippe, weil die CDU dem neuen Medienänderungsstaatsvertrag nicht zustimmen will. Auch die AfD lehnt ihn ab, sie hätte zusammen mit der CDU eine Mehrheit im Landtag.

