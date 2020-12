Sachsens Ministerpräsident Kretschmer kritisiert im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages seinen sachsen-anhaltischen Amtskollegen Haseloff - beide CDU.

Zusammen mit seinen Koalitionspartnern von SPD und Grünen habe Haseloff etwas im Koalitionsvertrag festgehalten, was die Landesregierung von Sachsen-Anhalt nicht selbst in der Hand gehabt habe, sagte Kretschmer bei einer digitalen Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit". Im Koalitionsvertrag der sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen war ein Einfrieren des Rundfunkbeitrages verabredet worden. Hierfür trage auch der Ministerpräsident Verantwortung.



Nach wochenlangem Ringen hatte Haseloff die Vorlage für den Landtag gestern zurückgezogen, die die Ratifizierung des Medienänderungsstaatsvertrags vorgesehen hatte. Damit rettete Haseloff zwar zunächst die zutiefst zerstrittene Regierungskoalition mit SPD und Grünen und verhinderte eine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD im Parlament. Zugleich ist damit vorerst bundesweit aber auch die Anhebung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro zum 1. Januar vom Tisch. Der Medienänderungsstaatsvertrag müsste von allen 16 Landesparlamenten ratifiziert werden. Die Sender kündigten an, vor das das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

