Im Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt um die Erhöhung der Rundfunkgebühren bekommt die CDU Unterstützung von Friedrich Merz.

Er habe Verständnis für die ablehnende Haltung der CDU-Fraktion, sagte der Kandidat für den Parteivorsitz dem "Münchner Merkur". Gerade in Zeiten von Corona könne man die Gebührenerhöhung kritisch sehen. Die Beitrags-Diskussion müsse von der Debatte über den Umgang mit der AfD entkoppelt werden.



Der CDU-Politiker und frühere Generalsekretär der Partei, Polenz, kritisierte diese Haltung. Per Twitter erklärte er, wenn die CDU einen Antrag nur mithilfe der - so wörtlich - völkisch-nationalistischen AfD durchsetzen könnte, müsse sie es lassen. Polenz wies darauf hin, dass außer Sachsen-Anhalt alle übrigen Bundesländer der Erhöhung des Rundfunkbeitrags bereits zugestimmt haben.



In Sachsen-Anhalt will der Medienausschuss des Landtags in der kommenden Woche noch einmal über die Frage beraten.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.