Messerangriff auf Schriftsteller

Der Schriftsteller Salman Rushdie (EPA/Leonardo Munoz)

US-Präsident Biden erklärte, Rushdie stehe für universelle Werte wie Wahrheit, Mut und Widerstandsfähigkeit. Dies seien die Bausteine jeder freien Gesellschaft. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borell, schrieb auf Twitter , die internationale Verurteilung solcher kriminellen Handlungen, die gegen die Grundfreiheiten verstießen, seien der einzige Weg zu einer besseren Welt. Bundeskanzler Scholz sprach von einer abscheulichen Tat. Die Welt brauche Menschen, die sich vom Hass nicht einschüchtern ließen und furchtlos für die Meinungsfreiheit einträten, twitterte der SPD-Politiker

Rushdie war am Freitag bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Dem 24-jährigen mutmaßlichen Attentäter werden versuchter Mord und Körperverletzung zur Last gelegt. Sein Anwalt plädierte in dessen Namen auf nicht schuldig.

Der in Indien geborene Rushdie war 1988 durch den Roman "Die satanischen Verse" weltberühmt geworden. Ein Jahr später hatte der damalige iranische Ayatollah Chomeini eine Fatwa - ein islamisches Rechtsgutachten - veröffentlicht, die zur Ermordung des Autors aufforderte. Viele Muslime sahen in dem Buch eine Beleidigung des Propheten Mohammed.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.