Ukraine, Kiew: Der russische Soldat ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Das Gericht in Kiew sah es nach einem Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass er einen unbewaffneten Zivilisten erschossen hatte. Nach dem weltweiten Entsetzen über russische Gräueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte kann binnen 30 Tagen Berufung einlegen.

Der 21-Jährige hatte zuvor um Vergebung gebeten. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, da der Panzersoldat einen Befehl ausgeführt habe. Das 62-jährige Opfer wurde wenige Meter von seinem Haus in einem Dorf im Nordosten der Ukraine getötet. Der Soldat war mit vier weiteren in einem gestohlenen Fahrzeug in Richtung Russland unterwegs. Die Gruppe hatte laut Geständnis befürchtet, an die ukrainischen Streitkräfte verraten zu werden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.