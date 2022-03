In Prag demonstrieren Russen gegen den russischen Präsidenten Putin wegen des Angriffs auf die Ukraine. (AFP/Michal Cizek)

An der Kundgebung nahmen nach Polizeiangaben rund 3.000 Menschen teil. In einem Aufruf der Veranstalter hieß es, nicht alle Russen seien heimliche Unterstützer von Präsident Putin. Nach offiziellen Angaben leben mehr als 45.000 Russen in Tschechien. Zahlreiche russische Geschäfte hängten ukrainische Fahnen aus. Einem Medienbericht zufolge wurde ein Eingang der russischen Botschaft im Diplomatenviertel von Prag mit roter Farbe bemalt - als Symbol für das Blut der Opfer der russischen Aggression in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.