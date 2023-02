Die Kämpfe der russischen Winteroffensive erstrecken sich entlang der gesamten Frontlinie im Donezk-Becken. (IMAGO Adrien Vautier / Le Pictorium)

Die Lage in einem der Vororte sei schwierig, hieß es aus dem ukrainischen Präsidialbüro. In der Region Donezk teilte der Gouverneur mit, eine Rakete sei in ein Krankenhaus in Druschkiwka eingeschlagen. In Pokrowsk seien sieben Häuser und ein Kindergarten getroffen worden. In der Region Cherson im Süden beschossen die Russen dem Präsidialbüro zufolge mehr als 20 Städte und Dörfer. Zwei Menschen seien getötet worden, als ihr Auto auf eine Mine fuhr.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte, die russischen Streitkräfte bauten im Süden der Ukraine ihre Abwehrstellungen aus und brächten zusätzliche Kräfte dorthin. Kremlsprecher Peskow versicherte, Russland plane keine zweite Mobilisierungswelle.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.