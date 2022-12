Auszeichnung

Die russisch-jüdische Lyrikerin Maria Stepanova erhält Leipziger Buchpreis. (imago / ITAR-TASS / Vyacheslav Prokofyev)

Die 1972 in Moskau geborene Autorin, die derzeit im deutschen Exil lebt, bekomme den Preis für ihren Lyrikband „Mädchen ohne Kleider“, teilte die Stadt Leipzig mit. Maria Stepanova verhelfe dem nicht-imperialen Russland zu einer literarischen Stimme, die es verdiene, in ganz Europa gehört zu werden, heißt es in der Begründung der Jury.

Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 26. April im Gewandhaus verliehen.

