Es sei viel komplizierter als man es heute darstelle, sagte der 81-Jährige im Deutschlandfunk. Der Metropolit von Berlin und Deutschland - so sein offizieller Titel - bemängelte, die Medien hätten verschwiegen, dass der Krieg bereits vor acht Jahren begonnen habe. Es gebe im Donbass Familienangehörige in beiden Armeen, die auf einander schießen müssten. Der Metropolit äußerte die Vermutung, dass dies - wie er es formulierte - ein Teil der Schuld sei, dass der russische Präsident Putin "zu diesem Mittel" gegriffen habe. Ausdrücklich verurteilte Mark den Krieg aber erneut. Dieser sei ein Verbrechen und eine Bankrotterklärung der Politik. Mit Blick auf die umstrittene Rolle des Moskauer Patriarchen Kyrill warb Mark für Verständnis. Dieser habe in dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk in Mariupol vermittelt.

Evangelische Theologen fordern Stopp der Beziehungen zu Moskauer russisch-orthodoxer Kirche

Kyrill wird weltweit scharf kritisiert, weil er den Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützt. Deshalb fordern Theologen und kirchennahe Politiker einen Stopp der Beziehungen zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Die Hierarchie der Russisch-Orthodoxen Kirche schaffe mit ihrer Kriegslegitimation und der Ablehnung der individuellen, unveräußerlichen Menschenrechte eine geistige und geistliche Basis für eine autokratische Staatsmacht mit revisionistischen und diktatorischen Zügen, heißt es in dem Schreiben. Mit ihrem Segen werde ein Angriffskrieg geführt. Da Letzterer auch mit ideologischen Mitteln geführt werde, sei die Moskauer Führungsspitze der russisch-orthodoxen Kirche rund um Patriarch Kyrill ein wesentlicher Teil der russischen Kriegsmaschinerie.

