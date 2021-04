Russische Aktivitäten in Ukraine

Vor dem Hintergrund der neuen Konflikte in der Ostukraine bemüht sich die Regierung in Kiew um einen baldigen Nato-Beitritt. Präsident Selenskyi twitterte nach einem Telefonat mit Generalsekretär Stoltenberg, die Nato sei der einzige Weg, den Krieg im Donbass zu beenden. Die Bemühungen um eine Mitgliedschaft seines Landes müssten deshalb beschleunigt werden, um ein echtes Signal an Russland zu senden.

Der Kreml wies das Ansinnen umgehend zurück und erklärte, ein ukrainischer Beitritt zur Nato würde den Konflikt zwischen den prorussischen Separatisten und ukrainischen Kräften nur verschlimmern. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte in Brüssel, er habe dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi die enge Partnerschaft der Nato zugesichert. Ein militärisches Eingreifen komme aber nicht in Frage.



In der Ostukraine kommt es trotz geltender Waffenruhe zwischen Militär und prorussischen Separatisten wieder verstärkt zu tödlichen Zwischenfällen. Heute wurden zwei Regierungssoldaten getötet.



Seit etwa sieben Jahren werden Teile der ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk von prorussischen Rebellen kontrolliert. Infolge der Kämpfe sind UNO-Schätzungen zufolge mehr als 13.000 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.