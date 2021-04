Die russischen Aktivitäten in der Ostukraine haben bei der NATO ernsthafte Besorgnis ausgelöst. Generalsekretär Stoltenberg erklärte in Brüssel, er habe darüber mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi gesprochen und ihm die enge Partnerschaft der NATO zugesichert. Ein militärisches Eingreifen komme aber nicht in Frage.

In der Ostukraine kommt es trotz geltender Waffenruhe zwischen Militär und prorussischen Separatisten wieder verstärkt zu tödlichen Zwischenfällen. Heute wurden zwei Regierungssoldaten getötet.



Seit etwa sieben Jahren werden Teile der ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk von prorussischen Rebellen kontrolliert. Infolge der Kämpfe sind UNO-Schätzungen zufolge mehr als 13.000 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.