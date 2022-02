Zerstörungen in der ukrainischen Stadt Charkiw. Am Morgen war der Einmarsch russischer Soldaten gemeldet worden. Nach Angaben der Regionalverwaltung befindet sich die zweitgrößte Stadt des Landes wieder unter ukrainischer Kontrolle. (dpa-news / Ukrinform)

Wie ein Sprecher des ukrainischen Innenministeriums mitteilte, stößt aus dem Süden kommend eine große Kolonne russischer Militärfahrzeuge auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vor. Bisher griffen russische Truppen Kiew vor allem von Nordwesten und Nordosten an. In Kiew würden nun Kräfte zusammengezogen, um die Stadt besser zu schützen, hieß es weiter. Bürgermeister Klitschko zufolge befinden sich keine russischen Einheiten in der Hauptstadt. Nach offiziellen Angaben der ukrainischen Armee wehrten Soldaten in den Städten Hostomel und Irpin Angriffe ab. Die Stadt Charkiw ist laut Regionalverwaltung wieder komplett in ukrainischer Hand. Heute früh war der Einmarsch russischer Soldaten gemeldet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Berichte nicht. Die Stadt liegt im Osten des Landes unweit der Grenze zu Russland, hat rund 1,4 Millionen Einwohner und ist die zweitgrößte der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.