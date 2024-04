Die Luftstreitkräfte der Ukraine melden den Abschuss von 21 Raketen und Drohnen. (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Pologi in der von Russland besetzten ukrainischen Region Saporischja wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete zudem Drohnenangriffe auf Ziele in den grenznahen russischen Regionen Kursk, Belgorod und Kaluga. Insgesamt 17 Fluggeräte seien von der Luftabwehr zerstört worden. Nach Angaben des Gouverneurs von Kaluga wurde dort ein Öllager attackiert. Es habe aber weder Opfer noch Schäden gegeben.

In der vergangenen Nacht hatte Russland seinerseits wieder ukrainische Energie-Infrastruktur aus der Luft attackiert. Dabei wurden nach Angaben des ukrainischen Energiekonzern DTEK vier Wärmekraftwerke getroffen und mehrere Menschen verletzt. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, wurden zudem Pipelines getroffen, durch die trotz des Kriegs weiterhin Gas aus Russland in die EU fließt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.