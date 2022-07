Im Osten der Ukraine gibt es weiterhin Kämpfe. (MIGUEL MEDINA / AFP)

In der Stadt Kramatorsk in der Region Donezk schlugen nach Angaben des Bürgermeisters Raketen in einem Industriegebiet ein. In einigen Teilen der Stadt sei der Strom ausgefallen. Auch die Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine steht weiter unter russischem Beschuss. Dort wurden laut den örtlichen Behörden auch zivile Gebäude getroffen. Die Angaben lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Die russische Nachrichtenagentur Tass meldet unter Berufung auf den von Moskau eingesetzten Bürgermeister, dass in der besetzten Hafenstadt Mariupol die Wasserversorgung in diesem Monat wieder hergestellt werden solle. Die Infrastuktur war während der mehrwöchigen Belagerung durch russische Truppen fast vollständig zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.