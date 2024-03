Die russischen Luftangriffe auf die Ukraine gehen weiter, in Kiew wurden mehrere Häuser getroffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vadim Ghirda)

Von 13 unbemannten Fluggeräten seien zehn im Nordosten sowie über der Hauptstadtregion Kiew abgeschossen worden, teilte die Luftwaffe mit. Angaben zu etwaigen Schäden oder Opfern lagen zunächst nicht vor.

Zuvor hatte es von russischer Seite geheißen, über der Region Belgorod seien 18 Flugobjekte abgeschossen worden. Der örtliche Gouverneur erklärte per Telegram, eine Person sei verletzt worden. Zudem habe es Schäden an Wohnhäusern und Fahrzeugen gegeben. Die Region Belgorod grenzt an die Ukraine. Dort waren nach russischer Darstellung bereits am Dienstag fünf Menschen bei Angriffen aus Richtung Ukraine verletzt worden. Dabei seien auch vier Häuser und eine Feuerwehrkaserne beschädigt worden.

In den zurückliegenden Tagen hatte Russland mehrere Angriffswellen mit Raketen und Drohnen auf Ziele in der Ukraine geflogen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.