EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

Gezielte Zerstörungen ziviler Infrastrukturen mit der klaren Absicht, Männer, Frauen und Kinder von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden, seien reine Terrorakte, sagte von der Leyen in Straßburg. Mit diesem Vorgehen Russlands habe ein neues Kapitel in einem bereits grausamen Krieg begonnen. Von der Leyen appellierte an die Länder der Europäischen Union, in ihrer Untertstützung der Ukraine nicht nachzulassen. Gerade jetzt müsse man auf Kurs bleiben.

Gestern waren in der Ukraine mehr als 1.100 Orte ohne Strom. Präsident Selenskyj erklärte, durch die Raketen- und Drohnenangriffe seit Beginn der vergangenen Woche sei fast ein Drittel der Elektrizitätswerke des Landes nicht mehr betriebsfähig.

