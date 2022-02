Zerstörungen in der ukrainischen Stadt Charkiw. Am Morgen war der Einmarsch russischer Soldaten gemeldet worden. Nach Angaben der Regionalverwaltung befindet sich die zweitgrößte Stadt des Landes wieder unter ukrainischer Kontrolle. (dpa-news / Ukrinform)

Nach offiziellen Angaben sollen um die Hauptstadt Kiew ukrainische Truppen zusammengezogen werden, um diese besser zu schützen. Es gehe vor allem um die Abwehr des russischen Angriffs im Norden und im Nordwesten der Hauptstadt, schrieb Vizeverteidigungsministerin Maljar bei Facebook. Bürgermeister Klitschko zufolge befinden sich keine russischen Einheiten in Kiew. In der Stadt Charkiw im Osten des Landes gibt es Straßenkämpfe. Wie der Gouverneur der Region, Sinegubow, im Messengerdienst Telegram mitteilte, ist Charkiw wieder unter vollständiger Kontrolle der Ukraine. Heute früh war der Einmarsch russischer Soldaten gemeldet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Berichte nicht. Eine Gasleitung in Charkiw soll explodiert sein. Die Stadt liegt unweit der Grenze zu Russland, hat rund 1,4 Millionen Einwohner und ist die zweitgrößte der Ukraine. Am Mittag wurde mitgeteilt, dass die ukrainische Armee die Stadt Irpin nordwestlich von Kiew zurückerobert habe. In der Stadt Wassylkiw, rund 40 Kilometer südlich von Kiew, wurde in der Nacht ein Öldepot von einer Rakete getroffen. Im Internet zirkulierten Videos von einem gewaltigen Brand, der das brennende Öldepot zeigen soll. Auch hier ist eine Überprüfung der Angaben schwierig.

Am frühen Morgen lieferten sich russische und ukrainische Einheiten erbitterte Gefechte um den Flughafen Vasilkovo in einem Vorort von Kiew. Nach Medienberichten versuchen die russischen Einheiten weiterhin, einen der größeren Flughäfen der Ukraine unter ihre Kontrolle zu bringen.

