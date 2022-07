Gefechte in der Ost-Ukraine

Ein ukrainischer Soldat an der Frontlinie nahe der Stadt Awdijiwka in der Region Donezk (AFP)

Nach Darstellung des ukrainischen Generalstabs konnten die Angreifer zurückgeschlagen werden. Dagegen erklärten die moskautreuen Separatisten, man habe ein nahe gelegenes Dorf erobert. Awdijiwka liegt in der in der Nähe der Großstadt Donezk in der gleichnamigen Region, die Moskau nach der Eroberung der benachbarten Region Luhansk nun ebenfalls vollständig unter seine Kontrolle bringen will. Nach ukrainischen Angaben gab es zudem heftige Gefechte entlang der Front zwischen Siwersk und Bachmut.

Zuvor hatte der russische Verteidigungsministers Schoigu bekräftigt, die Einheiten seines Landes würden die Angriffe verstärken. Er begründete dies unter anderem mit ukrainischem Beschuss von Infrastruktur in den von Russland besetzten Gebieten.

