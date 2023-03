Ein Satellitenbild der umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine (Archivbild) (Uncredited / Maxar Technologies / dp / Uncredited)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, sollen bei den Angriffen in den Regionen Donezk und Charkiw rund 400 ukrainische Soldaten getötet worden sein. Nach Informationen britischer Geheimdienste konnten russische Söldner der Gruppe Wagner in den vergangenen Tagen in der Stadt Bachmut weiter vorrücken. Die Stadt ist seit Monaten umkämpft.

Wie die ukrainische Militärverwaltung im Süden des Landes mitteilte, wurden bei einem russischen Angriff auf die Stadt Cherson mindestens drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Die Ukraine hatte Cherson im November zurückerobert, nachdem es fast acht Monate lang von russischen Truppen besetzt war.

Eine unabhängige Überprüfung des Kriegsgeschehens ist kaum möglich.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.