Ein Satellitenbild der umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine (Archivbild) (Uncredited / Maxar Technologies / dp / Uncredited)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, sollen bei den Angriffen in den Regionen Donezk und Charkiw rund 400 ukrainische Soldaten getötet worden sein. Nach Informationen britischer Geheimdienste konnten russische Söldner der Gruppe Wagner in den vergangenen Tagen in der Stadt Bachmut weiter vorrücken.

Ein Sprecher der ukrainischen Armee berichtete von mindestens 500 russischen Soldaten, die verwundet oder getötet worden seien. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

