Rauch steigt auf nach einem russischen Raketenangriff in Kiew (Archivfoto). (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Den Behörden zufolge ertönte stundenlang Alarm. In den Regionen Cherson und Saporischschja waren demnach Explosionen zu hören, in Odessa geriet ein Lebensmittellager in Brand. Im umkämpften Bachmut habe Russland sein Vorgehen an der Front verschärft, hieß es. Acht weitere Orte in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine standen nach Militärangaben ebenfalls unter verstärktem russischen Beschuss.

Die ukrainische Militärführung sieht die verstärkten russischen Angriffe im Zusammenhang mit dem 9. Mai, der in Russland als Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gilt und der traditionell mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau begangen wird.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.