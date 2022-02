Das Gebäude des US-Außenministeriums in Washington D.C. (AFP/KAREN BLEIER)

Das US-Außenministerium bestätigte den Eingang des Schreibens, machte aber keine Angaben zu dessen Inhalten. Diese wolle man nicht in der Öffentlichkeit behandeln, hieß es.

Russland hatte den USA und der Nato Ende vergangenen Jahres seinen Entwurf einer Vereinbarung zu Sicherheitsgarantien in Europa übergeben. Darin ist unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung vorgesehen; insbesondere soll auf eine Aufnahme der Ukraine in das westliche Verteidigungsbündnis verzichtet werden. Die amerikanische Regierung hatte in der vergangenen Woche schriftlich darauf geantwortet und den russischen Forderungen im Wesentlichen eine Absage erteilt. Der nun eingegangene Brief aus Moskau ist wiederum die Reaktion darauf.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.