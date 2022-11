Rückzug: Ein zerstörter russischer Panzer in der Region Cherson. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Celestino Arce)

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Einheiten bewegten sich in Richtung vorbereiteter Positionen am Fluss Dnipro. Laut ukrainischen Medienberichten sprengten die abziehenden Truppen in der Regionalhauptstadt Cherson das örtliche Fernsehzentrum sowie Fernheizungsanlagen und Funkmasten. Der russische Verteidigungsminister Schoigu hatte gestern den Rückzug der Einheiten aus der strategisch wichtigen Region an das südöstliche Ufer des Flusses angeordnet.

Das ukrainische Verteidigungsministerium dämpfte Erwartungen eines raschen russischen Abzugs. Dieser werde mindestens eine Woche dauern, hieß es in Kiew. Es befinde sich weiterhin eine große Zahl russischer Einheiten in Cherson und Umgebung. Ungeachtet dessen drang die ukrainische Armee nach eigenen Angaben bereits in einen Vorort der Stadt ein. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, insgesamt seien im Süden der Ukraine 41 Ortschaften zurückerobert worden.

