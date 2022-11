Rückzug: Ein zerstörter russischer Panzer in der Region Cherson. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Celestino Arce)

Die Regierung in Moskau teilte mit, die Einheiten bewegten sich in Richtung vorbereiteter Positionen am Fluss Dnipro. Zuvor waren die Truppen militärisch unter Druck geraten. In russischen Staatsmedien ist jedoch nicht die Rede von einer Niederlage, sondern von einer Umgruppierung der Einheiten. Verteidigungsminister Schoigu hatte gestern den Rückzug angeordnet. Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, erklärte, insgesamt seien im Süden des Landes 41 Ortschaften zurückerobert worden.

