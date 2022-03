Durch russische Angriffe beschädigtes Wohnhaus in Kiew (Bild vom 21.03.2022) (Vadim Ghirda/AP/dpa)

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat das Militär russische Soldaten aus einem strategisch wichtigen Vorort von Kiew verdrängt. Selenskyj rief seine Landsleute auf, sich weiter den russischen Truppen entgegenzustellen. In einer Videobotschaft sagte Selenskyj, um die Ukraine zu retten, müssten alle kämpfen.

Selensky hält Referendum über mögliche Zugeständnisse für nötig

Gleichzeitig kündigte er an, alle Bürgerinnen und Bürger über mögliche Ergebnisse der Verhandlungen mit Russland in einem Referendum abstimmen zu lassen. Die Inhalte eines Abkommens für ein Ende des Krieges könnten historische Veränderungen bedeuten, sagte Selenskyj in einem Interview. Daher werde man am Ende in einem Referendum darüber entscheiden. Entsprechende Fragen könnten sich laut Präsident auf die von russischen Truppen besetzten Gebiete beziehen oder auf Sicherheitsgarantien, die der Ukraine statt einer NATO-Mitgliedschaft angeboten würden.

Er ergänzte, die Ukraine werde sich nicht auf russische Ultimaten zur Beendigung des Krieges einlassen. Moskau wolle unter anderem die "Übergabe" von Mariupol, Charkiw und Kiew erreichen. Dem könnten weder die Bewohner noch er nachkommen, betonte Selenskyj.

Russische Zeitung veröffentlicht kurzzeitig hohe Totenzahl

Die kremlnahe russische Zeitung "Komsomolskaja Prawda" hat hohe Zahlen angeblich in der Ukraine getöteter Russen veröffentlicht - und später wieder gelöscht. In einem Online-Artikel vom Sonntag war unter Berufung auf das Verteidigungsministerium die Rede von 9.861 russischen Soldaten, die seit Beginn des Kriegs gestorben sein sollen. Das wären deutlich mehr als die 498 Toten, die Moskau bislang offiziell bestätigt hat. Einige Stunden später war die entsprechende Passage aus dem Artikel der "Komsomolskaja Prawda" allerdings wieder verschwunden.

