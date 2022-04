Schwere Angriffe auf die ukrainische Stadt Charkiw (Felipe Dana/AP/dpa)

Wie das Verteidigungsministerium in Kiew heute mitteilte, rücken die russischen Streitkräfte derzeit von der bereits eroberten Stadt Isjum weiter in Richtung Süden vor. Auf dem Weg in die Stadt Barwinkowe seien zwei weitere Ortschaften erobert worden. Auch in der Region Donezk sollen zwei weitere Orte erobert worden sein. Hier rückt die russische Armee laut ukrainischen Angaben auf die Stadt Lyman vor.

In der russischen Grenzregion Belgorod haben Behörden ein Feuer in einem Munitionslager gemeldet. Die Stätte sei heute früh in Brand geraten, meldete der Gebietsgouverneur, Gladkow, auf Telegram. Zuvor seien in der Gegend etliche Explosionen zu hören gewesen.

