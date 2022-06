Kämpfe im Osten der Ukraine (hier in der Nähe von Donezk). (AFP / Aris Messins)

Man habe einen Führungsgefechtsstand der ukrainischen Streitkräfte in der Region um die Stadt Dnjepro im Osten des Landes getroffen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Dabei seien auch Generalstabsoffiziere getötet worden. Dort und im Gebiet um Donezk seien zudem beim Beschuss ukrainischer Einheiten mehr als 300 Soldaten getötet worden. Das russische Militär gab darüber hinaus die Zerstörung weiterer Waffen bekannt, die von westlichen Staaten in die Ukraine geliefert worden seien. Auf einem Werksgelände der Stadt Mykolajiw nahe der Schwarzmeer-Küste habe man zahlreiche Artilleriesysteme und gepanzerte Fahrzeuge mit Raketen getroffen. Von ukrainischer Seite gibt es bislang keine Angaben zu den russischen Berichten.

Der ukrainische Generalstab meldete indes militärische Erfolge in der Nähe der Stadt Krasnopillja im Nordosten des Landes. Dort habe man russische Einheiten zurückgeschlagen und ihnen schwere Verluste zugefügt, hieß es. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

