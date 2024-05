Die Stadt Charkiw (gelb markiert) liegt rund 30 Kilometer von der russischen Grenze (lila) entfernt. (IMAGO / Pond5 Images / IMAGO / xBen_Gingellx)

Der ukrainische Generalstab erklärte in der Nacht in Kiew, der Feind habe Erfolge verbucht. Genauere Angaben über verlorenes Gebiet wurden nicht gemacht. Inzwischen konzentrieren sich die Gefechte offenbar auf die Stadt Wowtschansk, die etwa vier Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt. Wowtschansk liege unter schwerem russischen Beschuss, erklärten die örtlichen Behörden. Rund 6.000 Einwohner seien in Sicherheit gebracht worden. Angaben Moskauer Medien, wonach russische Streitkräfte in die Stadt eingerückt seien, wurden von ukrainischer Seite zurückgewiesen.

Russland hatte vor wenigen Tagen eine neue Offensive auf die ostukrainische Region Charkiw gestartet.

