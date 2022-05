Viele Menschen möchten die russisch kontrollierten Gebiete nur noch verlassen. (imago/i-Images)

Das berichtete die Vizechefin der Gebietsverwaltung von Saporischschja, Nekrassowa, der Nachrichtenagentur Ukrinform. Demnach warten in der Stadt Wassyliwka vor dem russischen Checkpoint derzeit mehr als 1.000 Fahrzeuge. In vielen Autos seien Frauen und Kinder. Ihre Verwaltung versorge die Menschen nun mit dem Nötigsten, so Nekrassowa. Videos in sozialen Netzwerken sollen die Vorwürfe bestätigen.

Die Ukraine hat die russischen Truppen in der Vergangenheit mehrfach beschuldigt, Zivilisten in den besetzten Gebieten an der Flucht zu hindern und sie teilweise gewaltsam nach Russland zu verschleppen.

