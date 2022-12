Immer wieder werden auch Strom- und Wasserleitungen in der Ukraine von russischen Raketen getroffen wie hier in der Region Charkiw. (AP / Kostiantyn Liberov)

Nach Angaben der Militärführung in Kiew waren insbesondere die Regionen Charkiw und Mykolajiw betroffen. Der Gouverneur der Region Donezk sagte in einem Fernsehinterview, es gebe schwere Kämpfe in der Nähe der Städte Bachmut und Awdiiwka. Die russischen Truppen versuchten zudem, in die Nähe von Lyman vorzudringen, das unlängst von ukrainischen Streitkräften zurückerobert worden war. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

