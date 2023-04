Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte der russische Botschafter in Minsk, Gryslow, mit. Bis Juli sollten die benötigten Bunker für die Lagerung der Waffen fertiggestellt sein, erklärte er nach Angaben der Agentur Belta. Gryslow verwies auf die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Europa und meinte, es sollte eine gewisse Parität geben. Der russische Präsident Putin hatte vor gut einer Woche bekanntgegeben, dass Russland taktische Atomwaffen in Belarus stationieren werde. Außerdem habe Russland Belarus dabei unterstützt, Flugzeuge so umzurüsten, dass sie Kernwaffen tragen können.

