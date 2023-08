Die Chonhar-Brücke, die das ukrainische Festland mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim verbindet, wurde durch einen mutmaßlich ukrainischen Raketenangriff beschädigt. (IMAGO/ITAR-TASS/Acting Kherson Region Governor)

Die Brücke verbindet das ukrainische Festland mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim und ist eine wichtige Nachschubroute für die russische Armee. Der Besatzungschef des Gebiets Cherson, Saldo, veröffentlichte auf Telegram zwei Fotos, die ein größeres Loch in der Fahrbahn der Autobrücke zeigen . Von der Ukraine gibt es bisher keine Stellungnahme. Der Moskauer Bürgermeister Sobayin teilte am Vormittag mit, die Luftabwehr habe eine Drohne beim Anflug auf die russische Hauptstadt zerstört.

In der vergangenen Nacht hatte Russland nach ukrainischen Angaben wieder zahlreiche Luftangriffe auf die Ukraine verübt. Das Militär in Kiew teilte mit, die ukrainische Luftabwehr habe 30 von 40 abgefeuerten Marschflugkörpern sowie alle 27 eingesetzten Drohnen zerstört. Die russische Seite wiederum meldet, dass die Universität von Donezk bei einem ukrainischen Angriff mit Streumunition getroffen worden sei. Ein Gebäude sei dabei in Brand geraten.

