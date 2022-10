Auf einem Verwaltungsgebäude der ukrainischen Stadt Cherson weht eine russische Flagge (IMAGO/SNA)

Verwaltungschef Slado sagte dem russischen Sender Rossija 24, ab heute würden alle Regierungsstrukturen der Stadt - also die zivile und militärische Verwaltung sowie alle Ministerien - an das linke Flussufer des Dnipro verlegt. Die Streitkräfte blieben aber in der Stadt und würden gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen "bis zum Tod" kämpfen.

Ukraine bezeichnet Evakuierung der Zivilbevölkerung als "Propaganda"

Die pro-russischen Behörden kündigten an, dass zehntausende Zivilisten aus der Stadt gebracht würden. Etwa sechs Tage solle es dauern, 50.000 bis 60.000 Menschen in Gebiete östlich des Flusses Dnipro oder nach Russland zu bringen. Gleichzeitig wurde es Zivilisten für sieben Tage verboten, die Stadt zu betreten.

Das ukrainische Präsidialbüro teilte mit, bei den angekündigten Evakuierungen handle es sich um "Propaganda". Zugleich löste der Rückzug der pro-russischen Verwaltung in Cherson Spott aus. Ein Berater des Präsidenten sagte dazu: "Die Realität kann schmerzen, wenn man in einer fiktionalen Fantasywelt lebt."

Russland meldet zehntausende ukrainische Einheiten

Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet unter Berufung auf den Vizechef der Besatzungsverwaltung, Stremoussow, die ukrainische Armee habe zehntausende Soldaten in der Nähe der besetzten Gebiete im Süden des Landes zusammengezogen. Der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Surowkin, hatte zuvor die Lage an der Front in der Nähe von Cherson im russischen Staatsfernsehen als angespannt bezeichnet. Dort könnten "schwierige Entscheidungen" notwendig werden, betonte der General, ohne Einzelheiten zu nennen.

Cherson war die erste größere ukrainische Stadt, die nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges von russischen Streitkräften eingenommen wurde. Seit einigen Wochen ist die Region Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrückt.

Von der Leyen nennt russische Luftangriffe "Kriegsverbrechen"

Die Ukraine meldete heute neue russische Luftangriffe auf Energie-Infrastruktur. Dadurch sei in weiteren Städten und Orten im Süden und Osten des Landes die Strom- und Wasserversorgung ausgefallen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnete die Angriffe auf die Energieversorgung der Bevölkerung als "Kriegsverbrechen" und "Terrorakte". Mit diesem Vorgehen Russlands habe ein neues Kapitel in einem bereits grausamen Krieg begonnen. Von der Leyen appellierte an die Länder der Europäischen Union, in ihrer Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.