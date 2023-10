UNO-Menschenrechtsrat: weiter ohne Russland (picture alliance / Daniel Karmann / Daniel Karmann)

Bei der geheimen Abstimmung in der UNO-Vollversammlung in New York über die osteuropäischen Mitglieder erhielten stattdessen Bulgarien und Albanien je einen Sitz. Bulgarien erhielt 160 Stimmen, Albanien 123. Für Russland stimmten 83 Staaten.

Die russische Mitgliedschaft im UNO-Menschenrechtsrat, der seinen Sitz in Genf hat, war wenige Wochen nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.