Ein russischer Tu-22m3-Bomber (Archivfoto) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugzeuge hätten das Zusammenspiel mit den belarussischen Luftstreitkräften geübt. Für das gemeinsame Militärmanöver hatte Russland Truppen aus Sibirien und dem Fernen Osten nach Belarus verlegt, das an die Ukraine grenzt. Belarus grenzt im Norden an die Ukraine. Russland verlegte zuvor Truppen aus Sibirien und dem Fernen Osten für gemeinsame Militärmanöver nach Belarus.

Unterdessen trafen die ersten von US-Präsident Biden nach Polen beorderten Verstärkungstruppen ein. Sie seien am Flughafen Jesionka im Südwesten des Landes angekommen, teilte ein Armeesprecher in Warschau mit. 1700 der angekündigten 2000 US-Soldaten sollen in Polen stationiert werden, die restlichen 300 in Deutschland. Zudem sollen 1000 derzeit in Bayern stationierte US-Soldaten nach Rumänien entsandt werden.

Der Westen befürchtet eine russische Invasion in die Ukraine. Russland bestreitet solche Pläne und fordert stattdessen Sicherheitsgarantien, darunter den Verzicht der Nato auf die Aufnahme der Ukraine und anderer ehemaliger Sowjetrepubliken in die Allianz. Die USA und die Nato haben die Forderungen zurückgewiesen. Der Westen forderte Russland auf, rund 100.000 Soldaten aus den Gebieten in der Nähe der ukrainischen Grenze abzuziehen.

